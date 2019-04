EsslingenWenn einem Jazzer die Ehrenbürgerwürde von New Orleans, der „Wiege des Jazz“ am Mississippi-Delta verliehen wird, ist dies wie ein Ritterschlag. Dem in Stuttgart lebenden Thilo Wagner wurde diese Ehre vor Jahren zuteil. Bereits mehrfach gastierte der Pianist, der als König des Piano-Swing-Stils gilt, im Esslinger Jazzkeller. Diesmal hatte er neben einer illustren Rhythmusgruppe drei Größen der europäischen Jazzszene mitgebracht, die drei Tenöre.

Der Musikkenner denkt hierbei unwillkürlich an das legendäre Gesangstrio Luciano Pavarotti, Placido Domingo und José Carreras, doch im stilvollen Kellergewölbe in der Webergasse waren die