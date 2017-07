Esslingen (red) - Am Wochenende wird die Sulzgrieser Straße vom heutigen Samstag um 12.30 Uhr an bis zum morgigen Sonntag komplett gesperrt, um den Endbelag in einem Guss einbauen zu können. Umleitungsstrecken für den Autoverkehr sind ausgeschildert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Esslingen. Lastwagen können in diesem Zeitraum nicht zufahren. Für Rettungsfahrzeuge ist eine Zufahrt sichergestellt. Die Sperrung der Sulzgrieser Straße soll aller Voraussicht nach am Sonntag gegen 16 Uhr wieder aufgehoben werden.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w