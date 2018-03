Anzeige

Weihnachten ohne Schokoladennikoläuse oder -weihnachtsmänner? Das ist vor allem für Kinder kaum vorstellbar. 100 Millionen solcher essbaren Gesellen gehen alle Jahre wieder in Deutschland über den Ladentisch - die meisten von ihnen im maschinell hergestellten Einheitslook. Das war nicht immer so. Früher wurden sie in liebevoller Kleinarbeit beim Konditor gegossen. Jürgen und Hannelore Pintscher aus Mettingen sammeln neben vielen anderen Raritäten rund um Weihnachten auch Weißblechformen für Schokoladenmänner, die detailreich gestaltet sind.

Wenn man die beiden in ihrer Wohnung besucht, wird man von 300 Nussknackern begrüßt und fühlt sich fast wie im Weihnachtswunderland. Von der Lichterpyramide aus dem Erzgebirge über den lebensgroßen Weihnachtsmann bis zum nostalgischen Holzengel umfasst ihre Sammlung inzwischen 3000 Objekte und bebildert damit ein Stück bürgerlicher Kulturgeschichte rund um die beiden wichtigsten Jahresfeste. Denn neben Weihnachten steht bei den Pintschers auch Ostern hoch im Kurs. Doch davon soll heute nicht die Rede sein. In diesen Tagen präsentiert das Ehepaar Pintscher unter dem Motto „Wer hat’s gebracht?“ viele Stücke im Haus der Geschichte in Dinkelsbühl.

Die Weißblechformen für Schokoladenweihnachtsmänner gehören zu den besonderen Raritäten ihrer Sammlung. „Der Nikolaus unterscheidet sich grundlegend vom Weihnachtsmann“, weiß Jürgen Pintscher und verweist auf den religiösen Hintergrund der Figur. Schon Martin Luther beschrieb die doppelte Bescherung am 6. Dezember durch St. Nikolaus und durch das Christkind an Weihnachten. Ein echter Nikolaus ist an seinen Bischofsinsignien Mitra und Stab zu erkennen, während die Ästhetik des Weihnachtsmanns mit roter Mütze mehr vom amerikanischen Vorbild des Santa Claus geprägt wird.

Was heute als maschinell gefertigte Massenware daherkommt, hatte noch vor 100 Jahren liebevoll gestaltete und detailreiche Vorbilder. „An den Formen mag ich ganz besonders das Filigrane“, sagt Pintscher. Die meisten Schokoladennikoläuse wurden von Konditorhand als Hohlform in mehreren Schichten gegossen, die zwischendurch trocknen mussten. Dafür nahm man Doppelformen aus Weißblech, die den Figuren ihren ganz individuellen Stempel aufdrückten. Für einen mehrfarbigen Nikolaus wurde der weiße Bart aus flüssiger Schokolade in einem ersten Arbeitsgang hergestellt. Nach der sorgfältigen Trocknung folgten weitere Schichten, bis eine gleichmäßig dicke Hohlform entstanden war. Jürgen Pintscher hat von einigen seiner Formen Abgüsse aus Schokolade und aus bemaltem Pappmaschee anfertigen lassen, die die Details besonders deutlich herausbringen. „Die Figuren aus Pappmaschee sind heute weltweit begehrt“, weiß er. Voller Stolz stellt der Sammler die schönsten Einzelstücke vor. Das älteste Objekt stammt von 1880. Die Formen aus Weißblech zeigen höchst individuelle Ausprägungen. Mal hat Nikolaus, gewöhnlich als streng blickender älterer Herr mit Bart dargestellt, ein Tannenbäumchen, mal einen Sack voller Geschenke dabei, der wie ein Korbgeflecht ausgearbeitet ist. Als Bischof ist er hin und wieder auch auf seinem Esel unterwegs. Kommt er aus dem verschneiten Winterwald, trägt er gerne Fäustlinge und seltener einen Muff. Hin und wieder schleppen er und Knecht Ruprecht sich tief gebeugt unter ihren schweren Säcken ab. Eine Form zeigt ein Engelchen auf einem Schlitten mit drei Nikoläusen. In alter Zeit trat der Heilige auch als Zuchtmeister für die nicht ganz so lieben Kleinen auf. Eine Form zeigt diese nicht so nette Seite des vermeintlichen Gabenbringers: „Hier zieht er einen Spitzbub am Ohr“, erläutert Jürgen Pintscher. Manche Formen waren für den Export bestimmt. Im russischen Stil trägt der Weihnachtsmann eine Kappe mit Pelzrand. Für den angelsächsischen Raum angefertigt wurde eine Vorlage, die ihn auf dem Osterhasen reitend zeigt, wobei sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen wurden.

Viele Sammlerstücke von Pintscher stammen aus dem Fundus der Firma Anton Reiche aus Dresden, die vor 100 Jahren Branchenführer für Weißblechformen war. 1870 gegründet, wurde sie 1889 in der Fachzeitschrift „Die Chocolade Fabrication“ als „größtes Etablissement der Welt in dieser Branche“ beschrieben. Zwischen den beiden Weltkriegen beschäftigte Reiche 2000 Mitarbeiter. Die Maschinen für die Herstellung der Formen wurden in eigenen Werkstätten gefertigt. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte die Firma bis zu 12 000 individuelle Ausprägungen im Angebot. „Bei Reiche gab es ein Musterzimmer, in dem sich die Kunden ihre individuellen Formen aussuchen konnten“, weiß Pintscher. Eine besonders große Form stammt aber auch von Eberhard Merkle, der in Esslingen Schokospezialitäten herstellt. Sie zeigt einen heiteren Gesellen mit dickem Bauch, bei dessen Abgüssen Naschkatzen in Schokolade schwelgen konnten.

