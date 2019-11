EsslingenEin knappes Dutzend ist zusammengekommen, um den Job zu ergattern. Man hat sie in den Trausaal für Hochzeitspaare gesteckt – wie passend. Die, die hierhin gekommen sind, trauen sich zu, Bürgermeister in Esslingen zu werden. Es sind die letzten Minuten, bevor es losgeht. Dann wird einer nach dem anderen in den Ratssaal gerufen, wo er für sich werben kann. Die Gemeinderäte dürfen Fragen stellen. Was, das sei vorweggenommen, nicht passieren wird.

Das Dezernat, dessen Leiter gesucht wird, ist groß: Wer an diesem Tag von den Gemeinderäten auserkoren wird, herrscht in den kommenden acht Jahren über die Ordnung in der Stadt, das Sozialwesen, die