Esslingen Das internationale Austauschprogramm „two steps ahead“ der Hochschule Esslingen geht in die nächste Runde. Im fünften Semester dürfen die besten Studierenden von der University of Alabama Tuscaloosa an der Hochschule Esslingen studieren und ein Praxissemester in einer Firma der Region absolvieren.

„Unsere Austauschstudierenden sammeln hier eine Menge Erfahrungen. Ich bin überzeugt, dass dies ein außerordentlich wichtiger Lebensabschnitt für die Studierenden persönlich und natürlich auch im Hinblick auf deren späteres Ingenieurleben ist – solch ein Auslandstudium ist durch nichts zu ersetzen“, sagt Christof Wolfmaier, Dekan der Fakultät