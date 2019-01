EsslingenZwölf Stadtteile in zwei Wochen: Um das Projekt „Viele Teile, eine Stadt“ vorzustellen und vor allem Stadtgefährten zu gewinnen, haben Projektleiterin Julia Opitz und Christian Rilling, stellvertretender Leiter der Esslinger Museen, ein stolzes Pensum absolviert. Doch die Tour durch Esslingen hat sich gelohnt. „Wir haben viele Leute getroffen, die sonst nicht unbedingt zu uns ins Museum kommen“, berichtet Christian Rilling. „Und in den Stadtteilen gibt es auch schon viele Ideen, was man erforschen möchte“, zieht Julia Opitz ein erstes Resümee.

Mit dem Projekt „Viele Teile, eine Stadt“, das unter anderem von der Kulturstiftung des Bundes