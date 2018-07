EsslingenWo sich sonst zu diesem Anlass die Absolventen drängen, herrscht am Freitagmittag gähnende Leere: Vor dem Rednerpult auf dem Campus Innenstadt der Hochschule hält es an diesem Mittag kaum jemand aus. Denn hier brennt die Sonne gnadenlos auf den Asphalt herunter. Die meisten der einigen hundert Absolventen samt Familien und Freunden haben sich in die schmalen Schattenstreifen am Rande des kleinen Platzes zurückgezogen, um auf den Startschuss für den Umzug durch die Stadt zu warten. Bei den Organisatoren ist man sich einig: Das ist der heißeste Kandelmarsch seit vielen Jahren.

Doch das tut der Sache keinen Abbruch. Wie es der schon fast 100