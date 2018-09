Esslingen (adi) - Studierende der Hochschule Esslingen und ihrer Außenstelle in Göppingen haben von Februar an die Möglichkeit, Vorstellungen der Württembergischen Landesbühne (WLB) in Esslingen kostenlos zu besuchen. Sofern noch Plätze verfügbar sind, erhalten die Studierenden gegen Vorlage ihres gültigen Studenten- und Personalausweises ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse ein kostenloses Theaterticket ohne Einschränkung der Preiskategorie. Ausgenommen sind Sonderveranstaltungen und Gastspiele.

Möglich wird dieses Angebot durch die erstmalige Kooperation zwischen dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA)