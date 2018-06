Esslingen (meb) - Gut eine Stunde lang waren Teile der Esslinger Innenstadt gestern vom Stromnetz abgeschnitten. Laut Ralph Eckhardt, Sprecher von Netze BW, fiel um 10.54 Uhr in einigen Bereichen der City und Oberesslingens der Strom aus. Betroffen waren demnach rund 3000 Haushalte.

Der Grund für den Stromausfall war nach Angaben von Netze BW ein Brand in einem Generatorgebäude bei einem Hotel in der Plochinger Straße. Laut der Esslinger Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, war es zu einem Kurzschluss gekommen, weil Wasser in die Trafostation eingedrungen war. Einige Teile des Trafos seien verbrannt. Die Feuerwehr