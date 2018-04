Esslingen Der öffentliche Nahverkehr in Esslingen wird am morgigen Donnerstag, 12. April, weitgehend lahm liegen. Verdi ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. Betroffen sind der Stadtverkehr Esslingen sowie die Stuttgarter Straßenbahnen. In Esslingen entfallen am Donnerstag alle Fahrten der Linien 101, 105, 113, 115 und 118. Auf den Linien 102 und 103 finden einzelne Fahrten statt. Diese können auf der Homepage des Städtischen Verkehrsbetriebs (SVE) sowie über die VVS-App eingesehen werden. Der „Schüler-Bus“ der Linie 138 mit der Abfahrt 6.55 Uhr in Berkheim verkehrt planmäßig zwischen Haltestelle „Am Wiesengrund“ und „Jägerhaus“. Die Linien