Esslingen/Ulm (dpa/lsw) - In mehreren Städten in Baden-Württemberg hat heute ein unbefristeter Streik in Kindertagesstätten begonnen. In Ulm blieben 20 von 22 Einrichtungen geschlossen, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft ver.di mitteilte. Auch in Esslingen, Reutlingen, Tübingen und dem Alb-Donau-Kreis wurden die städtischen Kitas bestreikt. Für 10 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Ulmer Marktplatz geplant. Die Gewerkschaft fordert einen tarifvertraglich geregelten Gesundheitsschutz für die bundesweit rund 220 000 bei Kommunen angestellten Erzieher und Sozialarbeiter. Am Montag sollen die Streiks auf das ganze Land ausgeweitet