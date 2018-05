EsslingenZum dritten Mal hieß es am Samstag „Bühne frei“ für das Straßenkunstfestival, das bei bestem Wetter zahlreiche Besucher in die Stadt lockte. Insgesamt 24 regionale und internationale Acts verwandelten die Esslinger Gassen in ein magisches Theater voller zauberhafter Tricks, bizarrer Clownerie, atemberaubender Artistik und Poesie.

Irgendetwas ist anders an diesem Samstag, an dem sich bei Sonne satt Menschenmassen in der Esslinger Innenstadt drängen. An jeder Ecke locken Musik, Jonglage und Artistik und laden zum Verweilen ein. „Ich wünsche euch glänzende Darbietungen und schöne Momente“, sagt Organisator Philipp Falser bei