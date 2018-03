Esslingen Wer Straßenmusik, Akrobatik, Clownerie, Aktionskunst und Jonglage liebt, darf sich jetzt schon auf den 12. Mai freuen. Denn an diesem Tag wird die Esslinger Innenstadt ihr drittes Straßenkunstfestival erleben – und die Veranstalter versprechen schon jetzt, dass die Veranstaltung diesmal sogar noch deutlich größer ausfallen wird als in den beiden Vorjahren. Was 2016 rund um den Postmichelbrunnen als feines, aber noch recht kleines Event unter freiem Himmel begonnen hatte, zieht mittlerweile immer weitere Kreise. Im vergangenen Jahr waren bereits die Pliensau und der Metzgerbach hinzugekommen – diesmal klinken sich auch noch die Bahnhofstraße und