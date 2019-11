EsslingenDie „Rondell-Rebellen“ lassen im Kampf um den Erhalt ihres Gebäude-Ensembles Am schönen Rain im Stadtteil Hohenkreuz nicht nach. Seit die Pläne der Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) bekannt wurden, ein Neubauprojekt zwischen Palm- und Tobias-Mayer-Straße zu erweitern und dafür in einem Seitenarm der Straße Am schönen Rain sechs Reihenhäuschen und ein Doppelhaus aus den 20er-Jahren zusätzlich abzureißen, regt sich Widerstand. Binnen weniger Wochen haben Mieter der Gebäude und Eigentümer der benachbarten Häuser 1025 Unterschriften gegen den Abriss gesammelt. Um zu zeigen, wofür sie sich einsetzen und dass ihr Protest differenziert und kreativ ist,