Wer in der Sommerzeit Kultur unter freiem Himmel genießen möch­te, hat in Esslingen viele Möglichkeiten: etwa die Burg, das Dulkhäus­le am Jägerhaus - und die Waldbühne auf dem Zollberg. Dort sind jedes Jahr im August drei Abende lang Musik und Spaß angesagt - die TSG Esslingen und die Initiative Rock am Stock machen es gemeinsam möglich. Daran soll sich auch in diesem Jahr nichts ändern: Für gute Unterhaltung werden an den kommenden beiden Wochenenden das Duo Hämmerle & Leibssle sowie die Bands Squeezed und Just for Fun sorgen.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth,