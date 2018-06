EsslingenÜber einen Mangel an Baustellen muss sich in Esslingen niemand beklagen. Andererseits wäre so mancher Investor und auch die Stadtverwaltung froh, wenn an zentralen Stellen der Stadt endlich mit den Bauarbeiten begonnen würde. Das gilt für das Gelände des ehemaligen Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) oder für das Karstadt-Areal. Stattdessen herrscht Stillstand. Das Parkhaus am alten ZOB hat inzwischen den Besitzer gewechselt, und nur wenige Meter weiter hinter dem Karstadt-Haus herrscht Stillstand, weil die aktuelle Marktlage die Baukosten in die Höhe treibt. Nicht weit davon entfernt ist das Citizen-Boley-Areal. Dort würde ein Investor am liebsten