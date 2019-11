EsslingenVieles ist über Franz Schuberts Messe Es-Dur gesagt und geschrieben worden. Sie sei zu düster, klänge eher wie ein Requiem. Oder in der 1828 - Schuberts letztem Lebensjahr - geschriebenen Messe hätte der Komponist Todesahnungen verarbeitet. Ungeachtet solcher Mythen steht fest: Die Messe ist einfach herrliche Musik, dringt in ihrer Schönheit und kunstvollen Faktur tief in die Seele der Hörer ein. Eine mustergültige Wiedergabe dieses Gipfelwerkes romantischer Sakralmusik erlebten die Besucher am Vorabend des Totensonntags im Rahmen einer Stunde der Kirchenmusik in der Esslinger Stadtkirche St. Dionys.

Der Komponist sagte einst über sein