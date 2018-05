EsslingenEs ist dunkel im Gemeindehaus am Blarerplatz: Musiker stehen im Raum verteilt, die Augen geschlossen. Ein Ton schwillt an, verklingt. Eine Stimme klagt, verstummt. Ein Licht geht an, erlischt. Eine Geige ist zu hören. Ein Rhythmus wird fühlbar. Alles kommt in Bewegung. Mit einem ungewöhnlichen Konzert-Projekt begeisterte das Podium-Festival nun das für Experimente aufgeschlossene Esslinger Publikum: Mit „#freebrahms“ holte das Stegreif-Orchester mit einer umjubelten Performance Johannes Brahms Sinfonie Nr. 3 F-Dur aus dem 19. ins 21. Jahrhundert. Das junge Ensemble geht neue Wege in der oft steifen Aufführungspraxis von Klassik. Das