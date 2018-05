Anzeige

Esslingen Die Ringstraße ist noch immer gesperrt. Der Fußgängerüberweg bei der Frauenkirche ist zwar inzwischen verschwunden, doch beendet ist die Baustelle immer noch nicht. Denn man muss nun noch Arbeiten an den Fundamenten ausführen, die offenbar aufwendiger sind als gedacht. Eigentlich sollte der Steg bereits am Freitag komplett abgebrochen werden. Für Samstag waren nur Aufräumarbeiten vorgesehen, im Lauf des Abends sollte die Straße wieder freigegeben werden. Doch nun wird die Vollsperrung an der Ecke Berliner-/Augustinerstraße voraussichtlich noch bis Mittwochnachmittag dauern, die Busse sollen erst von Donnerstagmorgen an wieder hier verkehren.

Der Grund dafür ist nach Angaben der Stadtverwaltung, dass der Spannbeton in dem Bauwerk erheblich zäher war als erwartet. Deshalb war der Steg erst am Samstagnachmittag zerlegt. Nun hat man zudem festgestellt, dass die Fundamente der ehemaligen drei Pfeiler des Stegs aufwendig freigelegt werden müssen, um die Bewehrungseisen und Betonreste entfernen zu können. Anschließend müssen die Bereiche wieder aufgefüllt und gepflastert oder asphaltiert werden. Zudem wurden im Zuge der Bauarbeiten die Mittelinsel und der Randstreifen der Berlinerstraße beschädigt, die Mängel will man nun gleich wieder beheben. Voraussichtlich werde die Vollsperrung der Ringstraße an dieser Stelle am Mittwoch um 14 Uhr wieder aufgehoben, teilt die Stadtverwaltung mit. Der öffentliche Nahverkehr werde ab Betriebsbeginn am Donnerstag, 31. Mai, wieder hier verkehren können.

Straße muss aufgegraben werden

Roland Karpentier, Pressesprecher der Stadt, erklärt: „Man wusste nicht, wie tief die Armierungen in den Fundamenten verankert sind.“ Es habe sich herausgestellt, dass Aufgrabungen und Erdarbeiten notwendig sind, um das Eisen zu entfernen. Die Straßendecke müsse bis zur Oberkante des jeweiligen Fundaments freigelegt und anschließend wieder geschlossen werden. Ob das Mehrkosten für die Stadt verursache – und wenn ja, in welcher Höhe – wisse man noch nicht, so Karpentier. Für den Abbruch des Stegs sind 100 000 Euro einkalkuliert. Allerdings sollten die Arbeiten eigentlich innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen sein.

Bei der Stadtverwaltung hat man nicht kommen sehen, dass der Abbruch des Bauwerks aus dem Jahr 1973 so aufwendig wird. Auch Bauleiter Ramazan Balci hatte offenbar nicht mit einem derartigen Aufwand gerechnet. Nach den ersten Arbeitsschritten am Freitag hatte er sogar gehofft, um einiges schneller fertig zu sein als ursprünglich geplant. Doch schon am Freitagnachmittag ging es auf der Baustelle immer langsamer voran. „Im Zuge der Arbeiten wurde festgestellt, dass das Material des Stegs wesentlich kompakter war als vermutet“, sagt Rathaussprecher Roland Karpentier. Es sei erheblich mehr Eisen, Stahl und Beton verbaut gewesen als erwartet. Das habe unter anderem auch dazu geführt, dass das Material viel schwerer war als berechnet. Dadurch habe man den Bauschutt nicht in den geplanten Mengen abtransportieren können, so Karpentier: „Man hatte ein Gewichtsproblem beim Beladen der Laster.“

Dabei habe man im Vorfeld alles von Experten prüfen lassen. Es habe Gutachten und Probebohrungen gegeben – doch bei Letzteren könne man eben nur feststellen, was an genau dieser Stelle verbaut sei. Die Ergebnisse der Probebohrungen und die Expertisen von Fachleuten sowie Erfahrungswerte hätten als Grundlage zur Einschätzung des Gesamtbauwerks gedient – genau, wie die Vorschriften es vorsähen, sagt Karpentier. Doch letztlich wisse man in solchen Fällen erst beim Abbruch wirklich, wie es genau in einem Bauwerk aussieht: „In diesem Fall waren alle Beteiligten überrascht“, so der Stadtsprecher.

Keine Arbeiten am Sonntag

Trotz der Verzögerungen sei es nicht möglich gewesen, die Arbeiten am Sonntag fortzusetzen. Bereits im Vorfeld hätten die Behörden vereinbart, keine Genehmigung dafür zu erteilen. Schließlich sei die Lärmbelastung für die Anwohner am Freitag und Samstag schon sehr hoch gewesen. Zudem habe man die Besucher der Gottesdienste in den benachbarten Kirchen Münster St. Paul und Frauenkirche nicht stören wollen.