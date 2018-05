Steg wird am Freitag abgerissen

Vollsperrung wird ab 9 Uhr eingerichtet – Abriss soll nur einen Tag dauern – Samstag wird aufgeräumt

Der marode Fußgängersteg an der Esslinger Frauenkirche wird am Freitag abgerissen. Schon am Abend soll er verschwunden sein, am Sonntag wird aufgeräumt.