EsslingenDas hatten sich die Stadtverwaltung und die Abbruchfirma wohl anders vorgestellt. Auf dem Papier war alles schön geplant, doch der Steg bei der Frauenkirche war zäher als gedacht. Bereits am Freitag stellten die Baggerführer der Abrissfirma fest, dass der Steg im Kern noch viel stabiler war als angenommen. Bauleiter Ramazan Balci musste am Samstag erkennen, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. „Die Betonfestigkeit und der Widerstand sind relativ groß“, erklärt er. „Und der Spannstahl in der 40 Meter langen Spannbetonbrücke ist entgegen der Annahmen in einem recht guten Zustand.“

So mussten die sieben Mitarbeiter des