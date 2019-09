EsslingenBaden-Württemberg hat eine stattliche Reihe bedeutender Historiker hervorgebracht. Einer der profiliertesten ist Professor Gert Kollmer von Oheimb-Loup. In Esslingen aufgewachsen, war er lange Jahre Leiter des Wirtschaftsarchivs Baden-Württemberg, er war Honorarprofessor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Hohenheim und genießt bei Kollegen und Studenten gleichermaßen Respekt und Anerkennung. Darüber hinaus engagiert er sich auf vielfältige Weise – unter anderem in der Kommission für geschichtliche Landeskunde, im Rotary Club Esslingen, in der Podium-Musikstiftung sowie als zweiter Vorsitzender im Esslinger Geschichts- und