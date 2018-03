EsslingenWer gestern nach Feierabend von der Innenstadt in den Esslinger Norden fahren wollte, der musste sehr viel Geduld mitbringen. Seit Montag ist die Geiselbachstraße, die über die Mittlere Beutau geradewegs nach RSKN führt, durch eine halbseitige Sperrung zur Einbahnstraße geworden und kann nur noch in südlicher Richtung bergab befahren werden. Deshalb führt eine Umleitung über die Mülbergerstraße zum Esslinger Norden. Die Konsequenz ist offensichtlich: Staus und stockender Verkehr am späten Nachmittag.

Mittags flüssig, nachmittags Stau

Der Grund für die einseitige Sperrung der Geiselbachstraße und der damit verbundenen Umleitung ist der