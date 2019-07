EsslingenDie Esslinger Burg ist in den kommenden Tagen fest in der Hand der Film-Fans: Bis zum 3. August verwandelt das Kommunale Kino die Burganlage über den Dächern der Stadt allabendlich in einen stimmungsvollen Filmpalast unterm Sternenzelt – und das bereits zum 27. Mal. Mit einem Tag des Ehrenamts hat das Kino auf der Burg traditionell begonnen: Als Dankeschön lud die Stadt ehrenamtlich Engagierte zu einem exklusiven Abend mit Film, Musik und guter Unterhaltung ein. Und weil es sich herumgesprochen hat, dass der Tag des Ehrenamts immer ein besonderes Erlebnis ist, war die Veranstaltung im Handumdrehen ausgebucht.

