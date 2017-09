Anzeige

(red) - Eine große Willkommensveranstaltung bereitet die Esslinger Hochschule den 1300 Erstsemestern, die zum Wintersemester in Esslingen ihr Studium starten. Los geht es am Montagmorgen, 25. September, im Neckar Forum. Dort lernen die neu immatrikulierten Studentinnen und Studenten zunächst einmal ihren Rektor Christian Maercker kennen. Zudem erfahren sie, was die Hochschule neben Theorie und Praxis noch zu bieten hat.

Bereits ab 8.30 Uhr stellen sich zahlreiche Einrichtungen beim „Markt der Möglichkeiten“ im Foyer des Neckar Forums vor. Der AStA, CampusLeben, die Esslinger Verbindungen, das Career Center, das