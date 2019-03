EsslingenSeit gestern ist es soweit: Die Belagsarbeiten an der Berliner Straße haben begonnen. Nachdem vergangene Woche bereits die Randsteine im Bereich zwischen Agnespromenade und Höhe Kreuzung Mettinger Straße erneuert wurden, ist jetzt der Straßenbelag an der Reihe. Zwei Tage will die die Firma Eberhard Hemminger Straßenbau dafür aufbringen, Geschäftsführer Martin Hemminger hofft auf einen reibungslosen Ablauf. Dabei ist er jedoch nicht nur von der Tatkraft seiner Mitarbeiter abhängig, sondern auch vom Wetter. „Es sollte möglichst trocken bleiben. Regen würde unsere Arbeit negativ beeinflussen“, sagt Hemminger. Der Grund hierfür ist, dass manche