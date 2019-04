EsslingenWenn es um das liebste Kind der Deutschen geht, dann hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann so seine Erkenntnisse. „Jeder fünfte spricht mit seinem Fahrzeug“, weiß er, wobei sich die Unterhaltung künftig immer mehr um das Thema Strom und weniger um Energieträger wie Benzin oder Diesel drehen soll. Voraussetzungen dafür sind Batteriefabriken – für eine wurde gestern im Esslinger Werksteil Brühl des Mercedes-Benz Werks Untertürkheim der Grundstein gelegt. Dort wird das Unternehmen voraussichtlich von Ende 2020 an auf 12 000 Quadratmetern Fläche in einer neuen und „CO2-neutralen“ Fabrik Antriebsbatterien für künftige