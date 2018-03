Esslingen Der Esslinger Gemeinderat hat mit breiter Mehrheit die von der Verwaltung vorgelegte Kulturförderrichtlinie verabschiedet. „Moderne Förderinstrumente, klar definierte Kriterien und eine Jury sollen eine transparente Förderung der freien Kulturarbeit in Esslingen ermöglichen“, so die Stadtverwaltung. Zum 1. Januar 2019 tritt die neue Richtlinie in Kraft. Der erste Stichtag für Antragsteller ist der 30. September 2018.

Kulturbürgermeister Markus Raab würdigte die breite Zustimmung zur neuen Vergaberichtlinie im Gemeinderat und in der Kulturszene der Stadt: „Mit der neuen Förderrichtlinie setzen wir eine erste wichtige Handlungsempfehlung