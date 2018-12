EsslingenDie Lichterketten auf dem Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt leuchteten seit Ende November, die geschnitzten Figuren in der Kuppel der Glühweinpyramide drehten ihre Runden, und in den Gassen zwischen Marktständen und anderen Attraktionen tummelten sich Tag für Tag Besucher aus nah und fern. Wer sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen wollte, fand zwischen Marktplatz, Hafenmarkt und Postmichelbrunnen reichlich Gelegenheit. Und manche sind ein bisschen traurig, dass der Markttrubel schon wieder vorbei ist. Nun heißt es, den Christbaum zu schmücken und zuhause weiterzufeiern. Und wie verbringen diejenigen, für die das bunte