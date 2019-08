EsslingenDer Marktplatz sieht so aus, als wäre er bereit für die acht Sommerwirte, die heute und die darauffolgenden zehn Tagen mit ihren Gästen den „Esslinger Sommer“ zelebrieren. Bis zum 12. August wollen sie den zentralen Platz mit Heiterkeit und kulinarischen Genüssen füllen. Damit reihen sie sich ein in die sommerliche Veranstaltungskette, die den Bewohnern der Stadt und ihren Gästen nun schon über Wochen in einer fröhlichen Sommerstimmung hält.

Rein organisatorisch gesehen geht es außerdem darum, in diesem und im nächsten Jahr die Zeit bis zum Nachfolger des Zwiebelfests zu überbrücken. Diesen Nachfolger – wie auch immer er heißen wird und