Stahlhelme aus der Weststadt

Mit einem Stahlhelm aus der Metallwarenfabrik Quist erinnert das Stadtmuseum an den Kriegsanfang

Mit dem deutschen Überfall auf Polen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Mit einem Stahlhelm, den die in der Esslinger Weststadt ansässige Metallwarenfabrik Quist produziert hat, erinnert das Stadtmuseum an den Kriegsbeginn vor 80 Jahren.