(biz) - An das 300-jährige Reformationsjubiläum 1817 erinnert ein Bild Martin Luthers, das heute in der Berkheimer Michaelskirche hängt. Bleibende Erinnerung an das 500-jährige in diesem Jahr wird die künstlerische Neugestaltung des Taufsteins durch Ulrike Flaig sein, der am Sonntag, 29. Oktober, im Mittelpunkt des Gottesdiensts um 10 Uhr stehen wird.

Da Luther die Taufe sehr wichtig war, kam in Berkheim schon vor zwei Jahren die Idee auf, den sehr einfach gehaltenen Taufstein der Michaelskirche zu erneuern. Die Berliner Künstlerin Ulrike Flaig, die in Berkheim aufgewachsen ist, hat sich deshalb Gedanken darüber gemacht,