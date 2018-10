Esslingen Drei tiefe Löcher klaffen derzeit in der Bahnhofstraße in der Nähe des Esslinger Schelztorturms. Mit den weiß-roten Absperrungen sind die Gräben in der Fußgängerzone nicht zu übersehen. Dieses Bild wird noch eine Weile erhalten bleiben – wenn auch nicht an derselben Stelle. Denn die Baustellen der Esslinger Stadtwerke werden im Lauf der kommenden Wochen wandern. Seit Mitte September sanieren die Stadtwerke die Wasserleitungen. Damit nicht die komplette Straße aufgerissen werden muss, habe man sogenannte Kopflöcher ausgehoben, erklärt Stadtwerke-Sprecher Moritz Brunemann. Statt die kompletten Leitungen auszutauschen, lege man eine Art