Vieles hat sich während der vergan­genen Jahre in Mettingen, Brühl und Weil zum Positiven verändert, und das Stadtteil-Trio ist auf dem besten Weg, die positive Entwicklung fortzusetzen. Doch es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die noch auf eine Lösung warten - manche sind erst in jüngerer Zeit hinzugekommen, einige begleiten die Bürger seit vielen Jahren. Das wurde auch während der jüngsten Einwohnerversammlung im evangelischen Gemeindehaus deutlich, als eine ganze Reihe von Fragen aufkamen, die nicht zum ersten Mal gestellt wurden. Die Stadtverwaltung versprach, Mettingen, Brühl und Weil weiter fest im Blick zu behalten. Viel verspricht man sich dabei vom Projekt „Soziale Stadt“.

Bürgerausschuss zieht gute Bilanz

Der amtierende Bürgerausschuss-Vorsitzende Gerd Küpper ließ zunächst die Arbeit des Gremiums während der vergangenen drei Jahre Revue passieren. 15 Mal hat der Ausschuss getagt - viele der Themen, die nun in der Einwohnerversammlung zur Sprache kamen, wurden bearbeitet. Dass die anfängliche Aufregung über den Verlust des Mettinger Bürgerhauses längst der Freude über die Entstehung eines Wohncafés gewichen ist, freut Küpper und seine Mitstreiter, die sich über die klassischen Bürgerausschuss-Themen verstärkt mit Fragen der Inklusion beschäftigt haben.

Dichter Verkehr ist auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke nicht neu, doch wenn die Stadt demnächst mit der Ertüchtigung des Bauwerks beginnt, wird die Brücke für einige Wochen vollends zum Nadelöhr. Und die vermehrten Verkehrsbelastungen dürften sich fortsetzen, wenn die Stadt anschließend auch die Vogelsang- und die Adenauerbrücke in Angriff nimmt. Deshalb brachte der Bürgerausschuss seinen alten Vorschlag wieder aufs Tapet, im Bereich der Hafenbahnbrücke einen weiteren Anschluss an die B 10 zu schaffen. Ein Patentrezept, wie die Stadt dem Schleichverkehr durch die Weinberge in Mettingen und zwischen Ruit und Wannenrain in Weil begegnen könnte, hatte Ordnungsamts-Chef Gerhard Gorzellik nicht parat. Er verwies auf regelmäßige Kontrollen, die gezeigt hätten, dass längst nicht jeder, der dort unterwegs ist, diese Wege unerlaubt nutzt.

Genau hinschauen will der Bürgerausschuss auch beim Flächennutzungsplan: Neben der Bebauung des alten Sportplatzes in Weil, wo etwa 180 Wohneinheiten entstehen sollen, denkt die Stadt an kleinere Gewerbeflächen an der Siemensstraße (0,5 Hektar) und in den Mettinger Wiesen West (1,1 Hektar). In den anstehenden Beratungen dürfte deutlich werden, dass dieser Gedanke im Stadtteil nicht nur Beifall findet. Einiges verspricht sich die Kommune vom Projekt „Soziale Stadt“, das Stadtplanungs-Chef Daniel Fluhrer als „ein wirkliches Geschenk“ betrachtet. In einer ersten Etappe fließen 4,2 Millionen Euro in den Stadtteil, zwei Millionen Euro kommen von Bund und Land. So soll der neue Sportpark Weil neben der klassischen Vereinsnutzung zum generationenübergreifenden Sport- und Bewegungsgelände werden. Der Quartiersplatz und die Modernisierung des Quartierszentrums in Brühl stehen auf der Agenda, und schließlich bietet das Projekt „Soziale Stadt“ endlich auch die Möglichkeit, den Neubau des Jugendhauses in der Matthäus-Hahn-Straße in Angriff zu nehmen. Zum Jugendhaus gehört eine öffentliche Aktiv- und Bewegungsfläche. Baubeginn soll im Herbst sein, die Einweihung des neuen Jugendhauses ist dann ein Jahr später geplant. Nicht ganz so weit ist die Kommune mit einem möglichen Pflegeheim, das der Stadtteil noch gut vertragen könnte. Immerhin werde vor Ort bereits viel getan für die ambulante Betreuung von Senioren, wie Renate Schaumburg vom Amt für Soziales und Sport resümierte.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Wie die Bebauung des alten Sportplatzes in Weil aussehen soll, zeigte Stadtplanungs-Chef Daniel Fluhrer. Besonders wichtig ist der Kommune, dass nach dem neuen Wohnraumversorgungskonzept geplant wird, das auch bezahlbaren Wohnraum schafft und der Stadt Belegungsrechte einräumt. Nicht entschieden ist dagegen, ob der in der Diskussion lange Zeit als gesetzt geltende neue Steg über die B 10 tatsächlich gebaut wird. Für den Mettinger Pfarrer Peter Rohde ist klar: „Den wollen wir.“

Aufmerksam verfolgten viele in der Einwohnerversammlung die Diskussionen über die Anschlussunterbringung von Menschen auf der Flucht. Kritisch angemerkt wurde aus dem Publikum, dass Mettingen, Brühl und Weil bislang überdurchschnittlich viele Flüchtlinge aufnehmen. OB Jürgen Zieger warb dafür, diese Menschen mit offenen Armen aufzunehmen. Dass auf dem Gelände der Freien Evangelischen Schule nun Wohnraum für 100 Menschen auf der Flucht entstehen kann, sei ein Glücksfall. Die Stadt bleibe jedoch bei ihrem Kurs der dezentralen Unterbringung: „Wir werden künftig so planen, dass sich das wieder ausgleicht.“

Heike Dinkelaker wird erneut Stimmenkönigin

Der Bürgerausschuss für Mettingen, Brühl und Weil musste diesmal einen Aderlass hinnehmen: Mit Sibylle Schatz, Mark Hezinger, Waltraud Schall, Josef Broll, Theoline Hezinger, Kristina Leuzzi und Claudia Pagnutti traten gleich sieben amtierende Mitglieder nicht mehr an, Ilona Montag hatte sich schon vor einigen Monaten umzugshalber aus dem Ausschuss verabschiedet. Weil sich nicht genügend neue Bewerber fanden, zählt das Gremium künftig nur noch 12 statt bislang 16 Mitglieder. Ein beratender Gast aus dem Brühl soll zusätzlich eingeladen werden.

Die Neuwahlen zum Bürgerausschuss bestätigten die Stimmenkönigin des bisherigen Bürgerausschusses: Mit 77 Stimmen hatte einmal mehr die Architektin Heike Dinkelaker die Nase vorn. Außerdem gehören dem neuen Bürgerausschuss für Mettingen, Brühl und Weil folgende Mitglieder an: Albrecht Sohn (73 Stimmen), Gerd Küpper (72), Silke Hachenberg (72), Adnan Alatas (69), Julian Seiter (68), Brigitta Öztan (67), Florian Heuer (66), Stefan Görhardt (65), Niels Oberg (64), Werner Sohn (61) und Christopher Dreizler (55).