EsslingenDie Vorwürfe des Esslinger Busunternehmens Fischle & Schlienz gegen die Calwer Busfirma Rexer beschäftigen nicht nur den Städtischen Verkehrsbetrieb (SVE) und die Stadtverwaltung, sondern auch die Gemeinderäte. Sie mahnen allerdings zur Vorsicht: Noch gelte die Unschuldsvermutung, denn die Anschuldigungen gegen Rexer müssten erst einmal geprüft werden. Sie befürchten dennoch einen Imageschaden für den Busverkehr.

Die Firma Fischle & Schlienz hat ihrem Konkurrenten Rexer in einem Schreiben an Oberbürgermeister Jürgen Zieger vorgeworfen, den Tarifvertrag für Omnibusunternehmen zu unterlaufen, obwohl die Tariftreue im Esslinger Nahverkehr verpflichtend vorgeschrieben ist. Bei Rexer weist man die Anschuldigungen zurück: Die Vorwürfe seien haltlos. Der Geschäftsführer Arno Ayasse erklärt, man habe die Arbeitsverträge so gestaltet, dass sie auch in anderen Bundesländern funktionieren. Weil überall unterschiedliche Tarifverträge gelten, bezögen sich die Dokumente auf die Gesetzeslage. Bezahlt werde aber stets der Tariflohn, das werde auch die Überprüfung der Entgeltabrechnungen durch die Stadt bestätigen.

Die Stadt will nämlich einen spezialisierten Wirtschaftsprüfer beauftragen, der die Vorwürfe gründlich prüfen soll. Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, soll entschieden werden, wie es weiter geht. Dieses Vorgehen stößt bei den Gemeinderäten auf breite Zustimmung. „Die Stadt ist gut beraten, den Vorwürfen nachzugehen und sie zu prüfen“, findet der SPD-Stadtrat Michael Wechsler. Klar sei, dass zunächst die Unschuldsvermutung für Rexer gelte – aber auch, dass die Tariftreue ein hohes Gut sei. Schließlich seien die sozialen Standards sehr wichtig und hier im Übrigen auch gesetzlich vorgeschrieben. Eine fehlende Kontrolle der Stadt, die Fischle & Schlienz in ihrem Schreiben andeuten, könne er aber nicht erkennen.

Das sieht Jörn Lingnau, Fraktionsvorsitzender der CDU, ähnlich: „Die Stadt kann ja nicht jeden Arbeitsvertrag im Vorfeld anschauen.“ Per Gesetz stehe nur bei begründeten Verdachtsfällen eine Überprüfung an. Nun hoffe er, dass die Kontrolle schnell über die Bühne gehe – und dass an den Vorwürfen nichts dran ist.

Carmen Tittel, Fraktionschefin der Grünen, glaubt wie ihre Ratskollegen, dass die Sache wohl einen Imageschaden für den Busverkehr mit sich bringe. Das sei höchst bedauerlich, wolle man doch eigentlich möglichst viele Bürger dazu bringen, mehr Bus und Bahn zu nutzen. Die durchaus schwerwiegenden Vorwürfe müsse man nun erst einmal mit Vorsicht genießen, bis deren Prüfung abgeschlossen sei. Aber wenn etwas dran sei, müssten die Missstände sofort abgestellt und Vertragsstrafen fällig werden.

Allerdings sollte die Überprüfung der Anschuldigungen nicht „schnell, schnell“ passieren, sondern gründlich und fundiert, betont Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. So lange gelte es abzuwarten: „Eine Skandalisierung lehnen wir ab.“ Das Image des Busverkehrs leide durchaus, aber das liege nicht nur an Rexer, sondern an vielen Faktoren. Unter anderem an den vielen Baustellen in der Stadt und daran, dass der Nahverkehr überall ausgebaut werde und deshalb extremer Fahrermangel herrsche.

Auch der FDP-Rat Ulrich Fehrlen und Stadtrat Tobias Hardt (Linke) begrüßen ausdrücklich das Vorgehen der Stadt. Während Fehrlen die Situation zunächst nicht bewerten will, zeigt sie für Hardt vor allem eins: „Der öffentliche Nahverkehr gehört in die öffentliche Hand.“

Unterdessen hat Arno Ayasse auch eine positive Nachricht zu verkünden: Er habe jüngst mehrere neue Busfahrer mit guten Deutschkenntnissen gewinnen können.