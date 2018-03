(cid) - Bereits zum siebten Mal beteiligt sich die Stadt Esslingen im Rahmen der Klima-Initiative Esslingen&CO an der Aktion Stadtradeln, die am 1. Mai startet. Möglichst viele Menschen sollen die Freude am Radeln im wahrsten Sinne des Wortes selbst erfahren und die Vorteile im Alltag entdecken. Mitmachen können alle, die in Esslingen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Für die fleißigsten Radler und Teams gibt es Preise.

Gewertet wird in Teams. Das heißt: Alle Teilnehmer müssen sich einem Team anschließen oder ein eigenes Team gründen. Anmelden kann man sich online über die Internet-Seite