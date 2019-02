EsslingenSie hat wohl eher eine Vitrine als einen Kaffeetisch geziert. Denn die mit floralen Elementen bemalte, goldverzierte Tasse, die das Esslinger Stadtmuseum im März als Objekt des Monats in den Mittelpunkt rückt, „ist außergewöhnlich gut erhalten“, hat Dominik Schätzle, Volontär im Stadtmuseum, festgestellt. Er hat sich das schlichte Tässchen genauer angeschaut und es natürlich auch umgedreht. Die Unterseite verrät nicht nur, dass das Geschirr in Württemberg hergestellt worden ist. In goldenen Lettern haben sich dort sowohl der Hersteller als auch der Verkäufer verewigt. Letzterer war in der Esslinger Küferstraße zuhause.

Die beiden