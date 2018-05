EsslingenEin offenes Haus für jedermann will die Stadtkirche St. Dionys in Esslingen sein. Gehbehinderten Menschen erleichtert eine Tür an der Seite zum Marktplatz hin den Zugang. Auf Knopfdruck öffnet sich die Tür automatisch. Bei einer inklusiven Stadtführung des Stadtjugendrings (wir berichteten) hatte eine Rollstuhlfahrerin kritisiert, dass der Gang zur Stadtkirche schwierig sei.

Das will Dekan Bernd Weißenborn so nicht stehen lassen. Der Pfarrer an der Stadtkirche St. Dionys stellt klar, dass Rollstuhlfahrer jederzeit über die Seitentür in die Kirche gelangen könnten. Der Übergang zwischen Außen- und Innenbereich verlaufe ebenerdig, sodass