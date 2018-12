EsslingenAm vierten Advent ist die Kreuzung am Campus der Hochschule ein trostloser Ort. Die einbrechende Dämmerung beleuchtet eiskalten Nieselregen. Rote Ampellichter verschwimmen auf den Pfützen. Wassersatt strömt der Neckarkanal dahin. Doch an seinem Ufer leuchten „The Four“ trotzig gegen die Tristesse des Wintertages an, dem jegliche Weihnachtsidylle abgeht. An jedem Adventssonntag ist ein Licht hinzugekommen. Die vier übermannshohen Röhren sind ein Kunstprojekt im Prozess, geschaffen im Jahr 2012 von der umtriebigen Künstlerin Petra Pfirmann.

An diesem Abend stehen „The Four“ als Lichtinstallation und Lichtblick im Advent im Zentrum des