Werden im Bebenhäuser Pfleghof auch künftig Bücherregale stehen? Am Sonntag entscheiden die Esslinger darüber.

Werden im Bebenhäuser Pfleghof auch künftig Bücherregale stehen? Am Sonntag entscheiden die Esslinger darüber. Foto: Bulgrin

Anzeige

Esslingen Esslinger Bürgerinnen und Bürger haben am heutigen Sonntag über die Zukunft ihrer Stadtbücherei abgestimmt Sollte sie am bisherigen Standort im Bebenhäuser Pfleghof zwischen Heu- und Webergasse bleiben, oder sollte die Bibliothek, wie von einer knappen Mehrheit des Gemeinderats beschlossen, in einen Neubau zwischen Küferstraße und Kupfergasse umziehen?

Es bleibt spannend bis zum Schluss: Um 18.50 Uhr steht es nach der Auszählung von 65 Stimmbezirken (von insgesamt 67) bei einer Zahl von 20,11 Prozent der Stimmberechtigten, die sich für den Erhalt des Pfleghofes aussprechen. Knapper geht es nicht. Es fehlen noch zwei Stimmbezirke.

Die Auszählung gibt es live hier...