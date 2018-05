EsslingenDer Countdown läuft: Bis zur Sommerpause soll der Esslinger Gemeinderat entscheiden, an welchem Standort er die Zukunft der Stadtbücherei sieht. Damit würde eine fast zwei Jahrzehnte dauernde Hängepartie enden. So lange wird bereits über den Erweiterungsbedarf der Bibliothek diskutiert – Nägel mit Köpfen hat die Stadt bislang nicht gemacht. Mit einem Grundsatzbeschluss über den künftigen Standort will man nun den Weg in Richtung Zukunft einschlagen. Zwei Varianten sind noch im Spiel: Eine Modernisierung der aktuellen Bibliothek im Bebenhäuser Pfleghof an der Heugasse, die um das Nachbarhaus Heugasse 11 erweitert werden würde, oder ein Neubau