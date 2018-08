Foto: oh

Von links: Marius Osswald, kommissarischer Leiter Amt für Soziales und Sport, Gerald Litzenmayer, Vorsitzender TSG Esslingen, Rafael Treite, Alisia Freitag und Bürgermeister Markus Raab Foto: oh

EsslingenDie Stadt Esslingen würdigte die erfolgreiche Leichtathletin Alisia Freitag für ihren Meistertitel bei einem Stadtempfang durch Bürgermeister Markus Raab. Die 16-Jährige siegte in einem packenden Finale gegen die drittplatzierte der U18 Europameisterschaften in einer persönlichen Bestzeit von 4:48,15 Minuten. Der Deutsche Leichtathletikverband hat Alisia Freitag unmittelbar nach dem Lauf zum Sichtungslehrgang des Bundeskaders im Herbst 2018 ins Bundesleistungszentrum Kienbaum eingeladen.

„Deine erfolgreiche Qualifikation und das packende Finale zeigten deutlich, welches Potenzial in dir steckt. Du hast bewiesen, dass neben all deinem Trainingsfleiß und Talent der Einsatzwille und Ehrgeiz für deine Erfolge entscheidend waren. Mit dieser Leistung hast du wieder einmal Esslinger Sportgeschichte geschrieben“, hob Raab die hervorragende sportliche Leistung hervor. Zuvor hatte die Sportlerin in diesem Jahr bereits den Titel der Süddeutschen Meisterin über 1500 Meter sowie 1500-Meter-Hindernis souverän geholt.

Neben Alisia Freitag würdigte Bürgermeister Raab auch ihren Trainer Rafael Treite, der durch seinen unermüdlichen Einsatz auf der Laufbahn und außerhalb des sportlichen Geschehens wesentlich zu dieser sportlichen Leistung beitrug. „Ein großer Dank gebührt auch ihren Eltern, die immer an sie geglaubt haben und die größten Unterstützer sind“, so der Sportbürgermeister. „Du hast damit für dich selbst, deine Sportart und natürlich auch für die Sportstadt Esslingen im besten Sinne geworben. Du kannst stolz auf dich sein“, sagte Raab.red