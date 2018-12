EsslingenDie Stadt will den Radverkehr weiter stärken: Bis zum Jahr 2025 soll der Anteil der Radler am Gesamtverkehr in der Stadt auf 15 Prozent gesteigert werden – im Jahr 2011 betrug er sieben Prozent. Das klingt vielleicht wenig, bedarf aber großer Anstrengungen. Nach einer Durststrecke wegen Personalengpässen bei den Verkehrsplanern will die Stadt jetzt in diesem Bereich durchstarten. Nun hat sie vorgestellt, welche Projekte sie im kommenden Jahr auf der Agenda hat.

Mehr Power für den Radverkehr – so lautet das Motto von Oberbürgermeister Jürgen Zieger: „Mit einer ambitionierten Projektliste, mit