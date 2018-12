Esslingen So, wie es einmal geplant war, ist das Life Science Center nie geworden. Auch deshalb will die Stadt die einst als Brutstätte für Biotechnologie gedachte Einrichtung nun verkaufen. Der Erlös soll wieder in die Gründungsförderung investiert werden – allerdings an anderer Stelle in der Stadt. Für die Firmen im Life Science Center bricht damit eine Zeit der Ungewissheit an. Denn wie es mit ihnen in der Schelztorstraße weitergeht, hängt vom neuen Eigentümer ab.

Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit deutlicher Mehrheit für den Verkauf entschieden. Lediglich die Grünen, die Linke und FÜR stimmten gegen die Veräußerung. Für