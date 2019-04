Stadt-Touren für Menschen mit Demenz

Die Initiative FUGE bietet Erkundungstouren an

Um Neues zu entdecken, ist es nie zu spät: FUGE, eine Initiative der Krankenpflegevereine in Esslingen, bietet ein Mal im Monat Erkundungstouren zu kulturellen Einrichtungen oder geschichtlich interessanten Orten in der Esslinger Innenstadt an. Gerade Menschen mit Demenz sind willkommen.