(pih) - Öffentliche Mülleimer, die wegen gebrauchter Kaffeebecher überquellen, beschäftigen auch den Esslinger Gemeinderat und die Stadtverwaltung. Dafür, wie man den Einwegbecherkonsum in den Griff bekommt, hat das Sachgebiet Nachhaltigkeit und Klimaschutz der Stadt Esslingen bereits eine Lösung in petto.

„Wir arbeiten an einem Pfandsystem für Kaffeebecher“, kündigt Katja Walther an, die Sachgebietsleiterin für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Kunden können in teilnehmenden Geschäften einen Mehrwegbecher gegen eine Pfandgebühr erwerben. Diesen Becher nehmen die Geschäfte dann wieder zurück.

Dieses System sei für die Geschäfte freiwillig. „Wir wollen es wirklich niemanden aufzwingen“, betont Walther. Sie habe jedoch viele positive Reaktionen von Bäckereien und Cafés in Esslingen bekommen und hoffe nun auf einen Mitmacheffekt. Denn: Je mehr Geschäfte teilnehmen, umso größer der umweltschonende Effekt.

Walther und ihr Projektteam haben sich klar gegen den Kauf von Kaffeebechern entschieden. Zum einen hätten sich die Bürger bereits an diese „Kultur“ gewöhnt, einen Kaffee-to-go nur dann zu nutzen, während sie den Kaffee trinken. Bei einem gekauften Becher müssten die Kunden den Becher den ganzen Tag mit sich herumtragen. Zum anderen sei der gekaufte Becher aus hygienischen Gründen schwierig: Denn um den Becher in Geschäften auffüllen zu dürfen, muss er sauber sein. „Wie reagieren die Baristas, wenn der Becher nicht sauber genug ist? Müssen sie die Kunden dann wieder nach Hause schicken?“, gibt Walther zu bedenken.

Der künftige Becher wird ein stadtspezifisches Logo bekommen und besteht aus recycelbaren Material - allerdings nicht aus nachwachsenden Rohstoffen. „Wir haben uns wirklich viele Gedanken darüber gemacht, ob wir nachwachsende Rohstoff verwenden sollen“, sagt Walther. Doch die Nachhaltigkeit der Produktionskette, beispielsweise von Bambus, sei nicht immer nachvollziehbar. Diese Becher würden auch dementsprechend teurer werden und die Bürger sollten noch dafür bereit sein, das Pfand zu bezahlen.

Katja Walther ist sehr zuversichtlich, dass die Esslinger Bürgerinnen und Bürger bereit sind, das Pfandsystem zu nutzen. Es könnte schwierig werden, sie dazu zu bringen, die Becher wieder abzugeben. „Das Konzept würde nicht funktionieren, wenn viele Becher nicht in das System zurückgeführt werden.“ Hier brauche es noch ein Kommunikationskonzept. Das Pfandsystem soll bereits Anfang nächsten Jahres in teilnehmenden Geschäften eingeführt werden.