EsslingenWer dieser Tage an einem der Kanäle in der Esslinger Innenstadt vorbei kommt, könnte ins Grübeln kommen: Stand das Wasser nicht mal höher? Hat der heiße und trockene Sommer den Kanälen derart zugesetzt? Oder gibt es gar ein unerkanntes Leck? Keine Sorge: Der niedrige Wasserspiegel hat nichts mit dem Klimawandel oder versteckten Baufälligkeiten zu tun, sondern wurde von der Stadtverwaltung bewusst herbei geführt. Sie will die sogenannte Kanalabsenkung nutzen, um Reparaturen anzugehen und Müll aus den Gewässern zu fischen.

Auf etwa ein Drittel der üblichen Menge sei das Wasser in den Innenstadtkanälen abgesenkt worden, sagt Uwe Heinemann,