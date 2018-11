Esslingen Fast vier Millionen Euro zusätzlich im Jahr will sich die Stadtverwaltung die Personalgewinnung und Personalbindung allein für die Kindertagesstätten künftig kosten lassen. Ein ganzes Bündel an Verbesserungen für Erzieherinnen und Erzieher soll damit bezahlt werden – denn in diesem Bereich sucht man händeringend nach Fachkräften. In nicht-öffentlicher Sitzung ist das umfangreiche Paket dem Sozial- und dem Verwaltungsausschuss am Montag erstmals präsentiert worden. Die Entscheidung darüber steht noch aus, doch schon jetzt zeichnet sich eine breite Zustimmung ab.

Die Vorschläge der Stadt seien in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse am