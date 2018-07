EsslingenEsslingen muss sauberer werden, da sind sich Stadträte und Stadtverwaltung einig. In den vergangenen Jahren hat man deshalb zunehmend mehr Geld für die Reinigung der Innenstadt ausgegeben. Doch das hat nicht viel gebracht: Die City wurde trotzdem immer dreckiger. Nun will man das Müllproblem mit einem zweistufigen Verbesserungskonzept noch grundsätzlicher angehen.

So hat der Ausschuss für Technik und Umwelt am Montag sein Okay gegeben, für größere Mülleimer, häufigere Reinigung und neue Geräte rund 170 000 Euro auszugeben – Ende Juli entscheidet der Gemeinderat darüber. Außerdem will man im Herbst über die Einrichtung von vier neuen