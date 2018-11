Für die Künstlergilde waren die vergangenen Monate nicht einfach: Die Stadt hat den Mietvertrag für den Stammsitz am Esslinger Hafenmarkt nicht verlängert und zudem den Zuschuss für die traditionsreiche Vereinigung zum neuen Jahr drastisch reduziert. Und just in dieser schwierigen Lage starb im vergangenen Sommer der langjährige Vorsitzende Wolfgang Schulz, der seinem Nachfolger Hansjürgen Gartner ein schwieriges Erbe hinterließ. Nun zeichnet sich ab, dass die Stadt Esslingen der Künstlergilde in kleinen Schritten entgegenkommen möchte.

1948 war die Künstlergilde in Esslingen als Interessengemeinschaft